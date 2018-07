Jackson Follmann aparece em vídeo caminhando sem as muletas

Um dos sobreviventes do trágico acidente da Chapecoense, Jackson Follmann segue em plena recuperação. Nesta terça-feira, ele divulgou um vídeo onde aparece caminhando com a prótese na perna direita, já sem a ajuda de muletas.

"A cada dia que passa evoluindo cada vez mais. Obrigado meu Deus", escreveu em seu Instragram.

A cada dia que passa evoluindo cada vez mais. Obrigado meu Deus Uma publicação compartilhada por Jakson Follmann ☝️ (@jaksonfollmann) em Fev 21, 2017 às 8:47 PST

Mesmo que não possa mais jogar futebol, o goleiro já deixou clara sua intenção de seguir ajudando a Chapecoense de alguma maneira.

A queda do avião do clube catarinense resultou na morte de 71 pessoas e contou com apenas seis sobreviventes: Follmann, Alan Ruschel, Neto, Rafael Henzel, Erwin Tumiri e Ximena Suárez.