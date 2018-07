Jackson se despede do Palmeiras e diz que não esquecerá torcida

Titular do Palmeiras na conquista da Copa do Brasil, o zagueiro Jackson não vai mesmo ficar no clube em 2016. O defensor estava no Palestra Itália por empréstimo e, como não houve acordo entre a diretoria alviverde e a do Internacional, ele volta ao Beira-Rio, pelo menos provisoriamente.

Por meio de sua conta no Instagram, o defensor se despediu da torcida do Palmeiras: "Venho aqui agradecer a todos do clube, do porteiro até o presidente, por poder me proporcionar um ano maravilhoso, em poder vestir essa camisa de muita tradição. Essa torcida incrível que eu jamais vou esquecer. Obrigado por tudo. Até breve", escreveu.

Jackson foi revelado nas categorias de base do São Paulo, tendo jogado a Copinha de 2009 pelo clube do Morumbi. Depois, passou por Ituano, Criciúma e Náutico antes de chegar ao Internacional. No Beira-Rio, pouco jogou. Emprestado ao Goiás, chamou a atenção do Palmeiras. Agora, estaria na mira do Lyon para 2016.