Jacobina x Vitória: onde assistir ao vivo pela TV a partida

Jacobina e Vitória se enfrentam neste domingo, às 16h (horário local e 17h de Brasília), no estádio José Rocha, em Jacobina, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão da TV Globo (para a Bahia) e canal Premiere.

Ainda em início de temporada, o Vitória tenta aproveitar as primeiras rodadas do Baiano para dar ritmo de jogo aos seus atletas. Se dividindo entre o estadual e a Copa do Nordeste, a equipe rubro-negra venceu na primeira rodada do Baiano a equipe do Vitória da Conquista por 1 a o.

Já o Jacobina, que disputa apenas o Campeonato Baiano, perdeu na estreia para o Bahia de Feira por 2 a 1 e espera aproveitar o fato de atuar em casa para se reabilitar.

Veja os jogos da segunda rodada do Baiano 2019

Quarta-feira

Bahia 7 x 1 Juazeirense

Atlético 4 x 4 Jequié

Domingo

Bahia de Feira x Vitória da Conquista

Jacobina x Vitória

Jacuipense x Fluminense de Feira