Jadson aceita reduzir salário e renova com Corinthians até o fim de 2020

O Corinthians oficializou neste sábado, 28, a renovação de contrato do meia Jadson, que teve o vínculo estendido com o clube até o fim de 2020. O acordo anterior era válido até dezembro deste ano. O jogador de 34 anos aceitou reduzir seu salário para permanecer no alvinegro.

A equipe publicou um vídeo em suas redes sociais para fazer o anúncio. "Queria agradecer à diretoria, por acreditar no meu trabalho, aos jogadores, à torcida e ao meu estafe. Estou muito feliz em renovar o contrato, ficar mais dois anos no Corinthians", afirmou Jadson. "Pode esperar que eu vou honrar esta camisa, como eu sempre honrei. Vai, Corinthians!", completou.

A renovação já era dada como certa há alguns dias, e faz parte da estratégia da diretoria corintiana, que diminuiu os vencimentos do jogador para cortar gastos e tentar amenizar a situação financeira delicada do clube.

Com planos de se aposentar pelo time, Jadson já havia explicado publicamente o motivo de ter aceitado uma redução salarial para permanecer. "A diretoria conversou comigo e explicou a situação do clube. Falaram o quanto poderiam pagar e eu aceitei. Sou feliz no Corinthians, estou ambientado e não tenho planos de sair do País", disse.

O meia @jadson_10 renovou o seu contrato com o Timão por mais dois anos. Confira o recado do camisa 10 para a Fiel.#VaiCorinthians

A continuidade do meia interrompe uma sequência de notícias negativas no Corinthians, que vendeu diversos jogadores para o exterior na atual janela de transferências, como o meia Rodriguinho, e viu sua torcida protestar contra a diretoria na última sexta-feira, no Parque São Jorge.

Com Jadson de contrato renovado, o alvinegro se prepara para enfrentar o Vasco neste domingo, às 11h, no estádio Mané Garrincha (Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.