Jadson aprova trabalhos do Fluminense: 'Importante organizar a casa'

O Fluminense viveu dias agitados neste período de paralisação das competições para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. O clube trocou de técnico, saíram jogadores e chegaram outros. No saldo final, o volante Jadson aprovou a preparação para a volta do calendário e disse que equipe voltará melhor e mais descansada.

"Foi uma parada extremamente importante pela troca de comando, pela sequência negativa que tivemos antes da Copa, foi importante para organizar a casa. Vai ser um Fluminense mais descansado, tivemos uma sequência muito pesada de jogos, sem tempo para treinar. Então, acho que seremos mais organizados e bem mais competitivos", avaliou o volante em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Há 20 dias no comando do Fluminense, Marcelo Oliveira ganhou elogios de Jadson, que exaltou a carreira do treinador. "O Marcelo é um treinador extremamente vitorioso, todos sabem da carreira dele e de tudo que ganhou no futebol. Tem nos ajudado bastante, principalmente os jogadores jovens", afirmou.

O jogador é contrário à utilização do árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) nas competições nacionais. Segundo Jadson, a tecnologia, muito usada no Mundial da Rússia, tira a emoção dos torcedores no estádio e deixa o jogo muito "mecânico".

"Particularmente, acho que não seria bom porque o VAR tira a emoção de quem está no estádio, a discussão do torcedor, que no dia seguinte quer discutir um lance diferente. Pelo que vi na Copa, é interpretativo, para demais o jogo, tira um pouco da emoção. Acho que deixa o futebol muito mecânico", concluiu Jadson.

O clássico contra o Vasco será o primeiro compromisso do Fluminense no retorno do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, às 20 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, e será válida pela 13.ª rodada do torneio em que o time tricolor está na 12.ª posição.