Jádson celebra 'aprendizado' no Carioca e vê Fluminense em evolução

A queda no último segundo da semifinal do Campeonato Carioca, para o Vasco, foi bastante sentida no Fluminense, mas não impediu que os jogadores exaltassem os bons momentos vividos na competição. O volante Jádson, por exemplo, destacou o "aprendizado" do elenco ao longo do Estadual.

+ Já pensando na Sul-Americana, Flu treina em período integral

"O Carioca foi um campeonato de bastante aprendizado para o elenco inteiro, tivemos um pouco de dificuldade no começo para jogar no esquema em que jogamos hoje, mas todos se dedicaram bastante para colocar em prática o que o Abel (Braga) pediu. Infelizmente, não passamos para a final, mas serviu de aprendizado e espero que a gente mantenha esse foco, esse clima competitivo para conquistar grandes coisas esse ano", declarou nesta quarta-feira.

De fato, o Fluminense cresceu ao longo da competição. Após um péssimo início, no qual ainda sofria com as saídas de algumas peças importantes, e de ficar de fora das semifinais da Taça Guanabara, o time se encontrou no segundo turno, venceu a Taça Rio e por pouco não foi à decisão do Carioca. Até por isso, Jádson aposta que a evolução continuará ao longo do ano.

"Temos feito bons treinos, temos procurado trabalhar mais a parte física, o que não podemos fazer nesses últimos dias. Então, está sendo proveitoso para nos recuperar. Temos trabalhado bastante e contamos com jogadores que ainda vão evoluir, crescer e fazer grandes partidas", projetou.

O volante também fez questão de exaltar o papel do técnico Abel Braga neste processo de crescimento. "O Abel tem sido peça importante no Fluminense desde o ano passado, é um treinador que todo mundo conhece, tem um histórico vencedor e a gente se preocupa em entender o mais rápido possível o que ele está pedindo, a estratégia que vai montar para o próximo jogo."