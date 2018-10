Jadson celebra momento 'artilheiro' e vê Fluminense mais confiante para clássico

A goleada do Fluminense sobre o Paraná na última segunda-feira, por 4 a 0, no Maracanã, teve o volante Jadson como destaque. Pouco acostumado a balançar as redes, o jogador marcou duas vezes e embalou o time tricolor no triunfo. Nesta quinta, ele falou sobre o momento "artilheiro" e celebrou os gols.

"O esquema facilita bastante a nossa transição. Deixa a gente protegido, o que facilita para que eu e o Richard possamos sair ali de trás com mais liberdade e ocupar mais a área. É um misto de leitura com orientação do técnico. Vamos buscar um nível acima agora, vou procurar fazer pelo menos mais uns dois gols. Vamos ver se aparece", brincou.

O próprio Jadson, porém, reconheceu que seu bom momento é fruto de um Fluminense mais confiante, que tem conseguido bons resultados nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora, o jogador espera que esta fase seja mantida para o clássico diante do Flamengo, neste sábado, no Maracanã.

"Estamos confiantes porque o coletivo voltou a funcionar. O momento do ataque corresponde com o momento do time como um todo. Voltamos a ter uma fluência maior do jogo. E a nossa confiança passa muito pelo bom momento coletivo", avaliou.

Com 37 pontos, em oitavo, o Fluminense ainda sonha em se aproximar do G6 e garantir uma vaga na Libertadores. A vitória no clássico também seria importante para dar confiança para a reta final da Copa Sul-Americana. Por isso, Jadson exaltou a importância do confronto.

"Vencer um clássico, em qualquer circunstância, tem um significado importante. Precisamos procurar fazer um bom jogo para conseguir os três pontos e nos aproximar do grupo de cima", apontou. "Jogar um Fla-Flu é especial também. O importante é fazer um bom jogo, conquistar os pontos. Sabemos da rivalidade, da qualidade do rival, mas é um jogo importante para a gente se colocar à prova."