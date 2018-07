Jadson celebra volta ao time e projeta dupla com Ganso De melhor jogador da equipe no começo do ano a reserva, Jadson parece ter reagido sob a batuta de Muricy Ramalho. Nos dois jogos com o treinador no comando, conseguiu ser mais intenso e objetivo do que nos dois meses em que Paulo Autuori permaneceu no Morumbi. Contra a Ponte entrou no decorrer do jogo e em poucos minutos deu lindo passe que Luis Fabiano finalizou nas mãos de Roberto; no duelo contra o Vasco deu a assistência para o gol de Rodrigo Caio e iniciou a jogada que resultou no tento de Antonio Carlos.