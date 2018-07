Jadson chega ao São Paulo e assina contrato de 3 anos

SÃO PAULO - Contratado como principal reforço do São Paulo para a temporada de 2012, o meia Jadson desembarcou na manhã desta terça-feira no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, após deixar a Ucrânia, e já seguiu para o CT da Barra Funda, onde assinou contrato de três anos com o seu novo clube.

Após se despedir do Shakhtar Donetsk, time ucraniano que defendia desde 2004, Jadson fez uma viagem de cerca de 15 horas até o Brasil, onde já conheceu as instalações do CT são-paulino e tomou café. No local, o atleta e seus empresários se reuniram com a diretoria são-paulina para finalizar os detalhes do seu contrato.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o São Paulo informou que Jadson terá o dia livre para descansar e nesta quarta-feira pela manhã deverá ser submetido a exames médicos. Já a sua apresentação oficial foi marcada para esta sexta, quando o clube também exibirá seus novos uniformes para a temporada de 2012.

Antes de ser oficialmente apresentado, Jadson já posou para fotos no São Paulo nesta terça. Em uma delas, ele exibiu a bandeira do clube, no qual vestirá a camisa 10. Antes do meio-campista ser confirmado como reforço, a diretoria da equipe do Morumbi fechou as contratações dos zagueiros Edson Silva e Paulo Miranda, do lateral-esquerdo Cortês, do volante Fabrício e do meia Maicon.