Jadson comemora fase de artilheiro no São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo não começou bem o ano e diversas peças da equipe vêm sendo contestadas. Até o sistema tático que deu certo no fim de 2012 vem gerando críticas. Um nome, porém, é consenso independente da formação escolhida: Jadson. O meia vem sendo o destaque da equipe neste começo de temporada, com assistências e gols.

Com o gol que marcou diante do Ituano, de falta, chegou a cinco em 2013, se tornando o principal artilheiro do time no ano, passando inclusive Luis Fabiano, que balançou as redes quatro vezes até aqui. Além disso, Jadson ainda deu quatro assistências, participando, assim, de nove gols do time.

"Estou feliz por esse começo de temporada. Consegui ter um bom desempenho, dar assistências e também estou conseguindo fazer os meus gols. Mas esse trabalho é do Luis Fabiano, isso é com ele", ressaltou o meia são-paulino.

Apesar da característica de garçom, fazer gols não chega a ser uma novidade para Jadson, que marcou 50 gols pelo Atlético-PR e outros 64 no Shakhtar Donetsk. Com os 15 que já fez pelo São Paulo, chegou a 129 na carreira.

"No Shakhtar, eu fiquei um bom tempo como artilheiro do time em algumas competições. Na época do Atlético, eu fiz 16 gols no Campeonato Brasileiro, mas o Washington terminou com 34 e não deu para alcançar (risos)", lembrou Jadson.