Jadson deixa clássico com dores e causa preocupação no Corinthians

O meia Jadson teve que ser substituído no segundo tempo da partida em que o Corinthians derrotou o São Paulo por 2 a 0, neste domingo, no Morumbi, por causa de dores no joelho direito e passará por exames médicos para saber a gravidade da lesão. Inicialmente, a contusão não parece ser séria, mas a real situação só será conhecida na tarde desta segunda-feira.

Na saída do vestiário no Morumbi, pouco depois do jogo, o meia explicou que se machucou em um lance banal, sozinho, durante a partida e assim que sentiu a dor, pediu para deixar a partida e em seu lugar entrou Clayton.

“Foi num lance no começo do segundo tempo. O jogo estava parado, eu fui dar um toque na bola e acabei enroscando a ponta da chuteira no gramado e meu joelho direito foi para frente. Comecei a correr e senti umas pontadas. Preferi sair para não me complicar”, disse o meia.

Em uma rápida conversa com o médico do clube Ivan Grava, o jogador ficou mais tranquilo ao saber que não parece ser nada grave. “Pelo que o doutor disse, não tem nada de ligamento. Fico feliz, mas vou fazer os testes no CT para saber o que aconteceu realmente”, explicou.

O problema é que o Corinthians tem dois jogos decisivos na semana e ambos em casa. Na quarta-feira, enfrenta o Internacional, pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, empatou com os gaúchos em 1 a 1, no Beira Rio. Já no domingo, novo encontro com o São Paulo, desta vez na arena. O time alvinegro pode perder por até um gol de diferença que se garante na decisão do Campeonato Paulista.

O elenco corintiano volta aos treinamentos na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava.