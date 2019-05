Jadson destaca série de quatro vitórias consecutivas: 'Estamos no caminho certo'

Titular na vaga de Pedrinho, Jadson foi um dos destaques do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Lara nesta quinta-feira, na Venezuela, resultado que garantiu o time alvinegro para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

"Nós nos concentramos bastante para esse jogo. Sabíamos que seria complicado jogar aqui. Campo pesado, um pouco diferente do que estamos acostumados. Conseguimos um grande resultado. Feliz de ter tido uma boa participação", comemorou o jogador.

Jadson cobrou falta para Junior Urso abrir o placar na Venezuela e depois rolou para Fagner, que cruzou para Sornoza garantir o 2 a 0. Foi a quarta vitória do Corinthians em sequência, a quarta sem sofrer gols.

Depois de perder para o Flamengo no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil por 1 a 0, o time alvinegro venceu o Deportivo Lara duas vezes por 2 a 0 e derrotou também o Athletico-PR (2 a 0) e o São Paulo (1 a 0) pelo Brasileirão. Agora tentará manter o bom momento na próxima terça-feira quando visitará a equipe rubro-negra na volta da Copa do Brasil.

"Estamos em uma sequência boa de resultados no Brasileirão e na Sul-Americana. Fomos campeões paulistas. Estamos no caminho certo. Hora de trabalhar firme e sério para conquistar cada vez mais", completou Jadson.