Jadson é apresentado e recebe de Raí a camisa 10

SÃO PAULO - Poucas horas depois de o técnico Emerson Leão conceder entrevista coletiva e dizer que a "camisa 10" deveria ser retirada para que se acabasse com um "fascínio brasileiro", o São Paulo apresentou Jadson, seu principal reforço para 2012, como um "camisa 10" clássico. O jogador, contratado junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, recebeu sua nova camiseta das mãos de Raí, mais vitorioso "10" da história do São Paulo. Para conceder um ar ainda mais clássico, o clube aproveitou para lançar seu uniforme 2012, com modelo parecido com aquele usado na época do bi mundial e sem patrocínio no peito.

Jadson não tem o mesmo estilo de Raí. É mais rápido, menos distribuidor de jogadas, mas vai usar a mesma "10" que consagrou o "Rei do Morumbi". Por isso, o novo reforço tricolor espera repetir o sucesso do ídolo. "Espero seguir os passos dele. É um dia especial por receber a camisa de um grande jogador e isso ficará marcado na minha vida. Espero honrar esta camisa da mesma maneira que ele fez", comentou Jadson.

Raí gostou da contratação e elogiou o novo reforço. "É um jogador que chega com muita vontade e foi muito bem sucedido lá na Europa. Tem tudo para ser uma grande volta. Isso significa muito para ele. Ele quer se firmar aqui como grande nome do futebol brasileiro. É uma posição vital para o jogo do São Paulo e ele tem tudo para vingar."

O São Paulo investiu pesado para tirar Jadson do Shakhtar Donetsk. Pagou, de acordo com os ucranianos, 4 milhões de euros mais 30% dos direitos econômicos do volante Wellington. O jogador assinou contrato de três anos e vem para ser comandar o meio-campo tricolor, posição carente desde que Danilo deixou o clube para ir jogar no futebol japonês, em 2006.

Durante a apresentação de Jadson, o São Paulo também lançou a sua coleção de uniformes para 2012, que faz uma homenagem aos 20 anos da primeira conquista do Mundial Interclubes e da Copa Libertadores. Tanto a camisa branca quanto a listrada verticalmente têm um selo comemorativo na barra.

A principal novidade do uniforme, porém, é a ausência de patrocinador no peito. Isso se dá porque o São Paulo não renovou com o Banco BMG e ficou sem patrocinador principal. O clube quer aproveitar a oportunidade com o uniforme limpo para alavancar as vendas, antes de assinar um novo contrato. As únicas marcas vistas na camisa são da fornecedora de material esportivo Reebok, no ombro, e da escola de idiomas Wizard, nas mangas.