Jadson e Clayson vivem momentos opostos no Corinthians

Fábio Carille, técnico do Corinthians, insistiu durante várias rodadas em uma formação que não dava mais liga. Depois de derrotas seguidas, o treinador resolveu mudar para o clássico com o Palmeiras. Tirou o experiente Jadson, que vinha em péssima fase havia muito tempo, colocou em campo Clayson e bateu o rival em casa, em uma de suas melhores atuações no segundo turno.

Além de Clayson no lugar de Jadson, Camacho entrou na vaga de Maycon. Juntos, eles deram uma nova mobilidade para a equipe, que parecia travada e já bem conhecida pelos adversários. Carille demorou para fazer a mudança por não ter a certeza de que a troca faria bem ao time, mas também por respeito a Jadson, um dos atletas mais experientes do elenco e que também tem muito prestígio com os outros atletas.

O meia chegou a entrar bem no fim do clássico de Itaquera, mas parece ter perdido espaço com o treinador. A boa atuação da equipe sem o camisa 10 reforça a ideia de Carille de montar o Corinthians sem aquele que deveria ser seu principal articulador de jogadas.

Nos bastidores, Jadson não esconde a frustração pelo momento ruim e espera recuperar o seu espaço em breve. Mas não será amanhã, contra o Atlético-PR, já que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Contra o Palmeiras, a mudança deu certo e facilitou a vida de outros jogadores. Romero, por exemplo, pareceu mais solto. A pesar da melhora ofensiva, o alvinegro ainda apresenta problemas defensivos. A maior preocupação de Carille é com as falhas de posicionamento em jogadas de bola parada. Foi assim que o Palmeiras marcou dois gols e levou mais perigo ao gol de Cássio.

O treinador perdeu uma importante peça para encarar o Atlético-PR. O volante Gabriel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, com isso, Carille tem três opções. Pode colocar Paulo Roberto e não mexer no esquema tático ou apostar na volta de Maycon, formando um meio de campo mais leve. Uma terceira possibilidade seria colocar Fellipe Bastos e ter uma boa opção na bola parada.

Outra ausência é o goleiro Cássio, que está com a seleção brasileira para a disputa de dois amistosos e desfalcará a equipe em três jogos (Atlético Paranaense, Avaí e Fluminense). Será a oportunidade de Walter fazer sua estreia na temporada. Após aparecer bem no ano passado, o goleiro sofreu uma lesão que o atrapalhou na disputa pela condição de titular.

O atacante Jô, artilheiro do Brasileiro com 16 gols, ao lado de Henrique Dourado, será julgado nesta quarta-feira por ter dado um chute no zagueiro Rodrigo, na partida contra a Ponte Preta. Mesmo se for condenado, poderá enfrentar o Atlético-PR.

O departamento jurídico do clube está confiante em desqualificar o artigo 254-A do CBJD, que dá pena de quatro a 12 jogos, para uma pena mínima, de uma partida.