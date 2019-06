Jadson e Sornoza demonstram evolução e entrosamento no meio-campo do Corinthians

No início da temporada, o técnico Fábio Carille tentou colocar Jadson e Sornoza para atuarem juntos no meio-campo do Corinthians. O primeiro ficava mais centralizado enquanto o equatoriano tinha a obrigação de atuar pelo lado direito. Sornoza dizia que preferia atuar centralizado. O treinador insistiu mais um pouco, mas não deu certo e os dois passaram a se revezar na função de armação das jogadas.

Com a ida de Pedrinho e Mateus Vital para a seleção olímpica, Carille ficou sem opções para colocar para atuar aberto pela direita e voltou a testar a dupla entre os titulares. Jadson tem ficado mais pela ponta e Sornoza vem de trás para ajudar na armação.

Os meio-campistas demonstraram melhor entrosamento e a evolução refletiu em boas atuações nos últimos jogos. O Corinthians, que enfrentava até então o problema de chegar ao gol adversário, passou a finalizar mais. Contra o Deportivo Lara venceu com sobras na casa do adversário ao fazer 2 a 0 e avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Mesmo na eliminação para o Flamengo ao perder por 1 a 0 pela Copa do Brasil, o Corinthians foi superior em campo. O time acertou a marcação, anulou o time adversário e chegou com facilidade ao ataque. Clayson, Vagner Love, Boselli e o próprio Jadson, que acertou chute na trave no fim tiveram boas chances de marcar.

Jadson e Sornoza devem seguir entre os titulares nos dois jogos que restam pelo Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa América. Neste sábado, o Corinthians visita o Cruzeiro, no Mineirão. Na quarta-feira enfrentará o Santos na Vila Belmiro. São mais duas oportunidades para convencer o técnico Carille que os dois meias podem atuar juntos.