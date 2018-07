Jadson enfrenta problema em alagamento na chegada ao CT do Corinthians

A forte chuva que atingiu São Paulo nesta sexta-feira tem causado transtorno nos arredores do CT Joaquim Grava e dificultou a chegada dos jogadores do Corinthians ao treino. Na tentativa de passar pela rua que dá acesso ao local, na zona leste de São Paulo, o carro de Jadson – Audi S3 - ficou preso no alagamento a poucos metros da entrada.

Enquanto alguns jogadores usaram um "atalho" pela ciclovia, o meia tentou conduzir o veículo pela enchente e enfrentou problemas. O veículo quebrou a poucos metros da entrada do centro de treinamento, e Jadson acabou seguindo a pé para o treino. Apesar de ele ter solicitado um guincho, o carro continua parado no meio da rota do estacionamento.

As chuvas também deixaram muitas poças d'água no CT Joaquim Grava, mas não impediram que o trabalho transcorresse normalmente nesta sexta-feira. Apesar do tempo ruim, os jogadores do Corinthians foram ao campo em preparação para a partida contra o Vitória, no domingo, na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.