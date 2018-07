Jadson diz que não foi procurado para renovar com Corinthians

O meia Jadson evitou entrar em polêmica com o presidente do Corinthians Roberto de Andrade, que disse que jogador não tem amor ao clube. Em sua apresentação ao Tianjin Quanjian, equipe chinesa que o contratou por duas temporadas, ele explicou a mudança e garante que vai ficar na torcida por seus antigos companheiros.

"Tenho grande respeito pelo presidente e grande carinho pelo clube, mas meu contrato estava acabando, em agosto, e mesmo terminando o ano em alta, não recebi nenhuma proposta de renovação do Corinthians. O presidente está vendo que o futebol chinês está vindo pesado no Brasil, é um cara inteligente, e vai colocar as coisas em ordem", disse.

O jogador lamentou não poder se despedir direito de seus antigos companheiros de clube porque na volta das férias já tinha de se reapresentar ao Tianjin. "Queria deixar registrado um abraço para todos. Estou indo para o Tianjin de cabeça erguida, pois terminei meu trabalho como campeão e saio com a consciência tranquila", afirmou.

Para Jadson, o Corinthians vai saber se encontrar após a saída de muitos jogadores titulares importantes. "Desmanche faz parte, pois quando uma equipe se destaca vem propostas de fora. O Corinthians vai perder muito com a saída desses jogadores, mas tem peças de reposição, com jogadores que já provaram seu valor. E o Tite é um técnico muito bom e vai saber encontrar o melhor caminho."