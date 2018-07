Jadson exalta torcida do Corinthians em estreia pelo clube: 'É o 12.º jogador'

SÃO PAULO - Jadson passou dois anos no São Paulo, mas bastou disputar um único jogo pelo Corinthians, domingo, diante do Palmeiras, para tirar as suas conclusões e apontar qual é, na sua opinião, a maior diferença entre os dois clubes: a torcida.

"Todo mundo comentava, e é verdade mesmo, que a torcida aqui apoia o time o tempo todo. É o 12º jogador. Essa é a grande diferença do Corinthians em relação ao meu ex-clube", disse o meia nesta segunda-feira, após realizar exercícios de recuperação física na academia do CT do Parque Ecológico.

Após um bom início no São Paulo, que lhe rendeu até a convocação para disputar a Copa das Confederações, Jadson caiu de produção e perdeu espaço no Tricolor. Fora dos planos de Muricy Ramalho, acabou sendo trocado por Alexandre Pato. No Corinthians, o meia vê a chance de recuperar o bom futebol.

"Infelizmente as coisas acabaram não dando certo e o São Paulo é uma página virada na minha história. Acho que foi uma troca em que os dois clubes saíram ganhando, mas espero que no final o Corinthians leve a melhor", disse.

Depois de uma boa estreia diante do Palmeiras, Jadson sonha até em voltar à seleção e ser convocado para a Copa. "O sonho de todo jogador, e o meu também, é disputar uma Copa do Mundo. No São Paulo estava mais difícil porque eu não estava jogando, mas aqui tenho mais visibilidade."