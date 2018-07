Jadson explica problemas físicos e garante estar recuperado

O meia Jadson será a novidade do Corinthians para encarar o Bahia nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena Corinthians. Mais do que os três pontos diante dos baianos, o jogador espera conseguir dar fim aos problemas físicos que o tem atrapalhado nesta temporada. Diante do Coritiba, na rodada passada, ele precisou ser poupado para evitar uma lesão.

"Tive uma lesão no joelho, uma tendinite. Já contra o São Paulo sofri uma entorse que prejudicou o outro joelho, do lado direito. Vinha fazendo tratamento, mas neste último jogo falei com o Carille que meu joelho estava doendo um pouco mais. Então, entramos em acordo para eu ficar fora do jogo", explicou o meia, que deu entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava.

Sem jogo no meio da semana, o meia aproveitou o tempo para descansar os músculos e fortalecer o joelho. "Agora estou bem, confiante e até faltas eu treinei hoje (quarta-feira), algo que eu não fazia há tempo", destacou.

Com o retorno de Jadson, o técnico Fábio Carille terá força máxima para levar a campo e o meia comemora o fato do treinador mais opções para montar a equipe. "Muito bom ter todo mundo de volta. Fica mais fácil para escalar o time. Mas conseguimos mostrar, com a saída dos jogadores, a qualidade do grupo, pois quem entrou respondeu à altura", comentou.