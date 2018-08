Jadson faz lindo gol de falta e festeja vaga: 'Só penso em ajudar a equipe'

O meia Jadson foi o herói da classificação do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil. Ele marcou um belo gol de falta e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense. "Graças a Deus saímos com a vitória e nos classificamos. Todos foram maduros, concentrados, e estamos na semifinal", afirmou o jogador. "Temos ainda metade da temporada pela frente", frisou o atleta, esperançoso por mais conquistas no ano.

Ele foi o destaque em um jogo morno e com raras chances de gol. Em um momento inspirado, já no final da partida, ele cobrou falta da esquerda, com pouco ângulo, mas surpreendeu o goleiro Jandrei e fez o gol da vitória. "Foi em direção ao gol, acabou entrando e surpreendeu. O importante foi o gol, mas não sou artilheiro. Quero apenas ajudar a equipe a conseguir as vitórias", disse.

Para o técnico Osmar Loss, não existe discussão sobre a cobrança de Jadson. "Ele chutou direto para o gol e a bola entrou na gaveta do outro lado. Não tinha como ele ter cruzado, nem o Jonathas que é alto teria alcançado. Ter o Jadson junto de nós e poder contribuir com o refinamento técnico que ele tem é fundamental para nossa equipe", comentou o treinador.

Do outro lado, Jandrei reconheceu o vacilo na cobrança de Jadson que acabou com o sonho da Chapecoense em avançar na competição. "Fizemos um bom jogo, tivemos maior volume no primeiro tempo, mas aí eu errei, perdi o tempo da bola e acabei tomando o gol. Não merecíamos o resultado, acho que poderia ter sido 1 a 0 para nós, mas futebol não é justiça. Agora vamos focar no Brasileiro porque a sequência é difícil", lamentou.