Jadson faz primeiro trabalho em campo no São Paulo

SÃO PAULO - Depois de chegar ao São Paulo na última terça-feira para assinar contrato e ter no dia seguinte o primeiro contato com os novos companheiros e o técnico Emerson Leão, o meia Jadson realizou, na manhã desta quinta, no CT Barra Funda, o seu primeiro trabalho em campo como jogador do clube.

Contratado junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o atleta realizou uma atividade sob a supervisão do auxiliar-técnico Fernando Leão. Este trabalho foi fechado para a imprensa, mas o site oficial do time do Morumbi informou que o jogador deu prosseguimento às avaliações físicas a que está sendo submetido neste seu início de trajetória no clube.

Jadson será apresentado oficialmente como reforço após o treino desta sexta-feira, depois de firmar compromisso de três anos com o São Paulo. Antes disso, porém, ele terá de voltar a campo na tarde desta quinta para realizar um novo treino físico com os preparadores Zé Mário e Sérgio Rocha, também no CT da Barra Funda.

Na última quarta-feira, no CT de Cotia, Jadson passou por um teste isocinético, que serve para avaliar o equilíbrio muscular das pernas do jogador. Em seguida, fez um trabalho na bicicleta ergométrica antes de encontrar pela primeira vez os novos companheiros na sala de musculação do local.

Jadson irá vestir a camisa 10 do São Paulo e foi o sexto reforço confirmado pelo clube para a temporada de 2012. Antes dele, os zagueiros Edson Silva e Paulo Miranda, o lateral-esquerdo Cortês, o volante Fabrício e o meia Maicon foram contratados.