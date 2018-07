Jadson festeja escolha para seleção da Sul-Americana

Além da dupla de ataque, o São Paulo teve mais dois escolhidos para a equipe: o zagueiro Rafael Toloi e o técnico Ney Franco. Mesmo expulso infantilmente no começo do primeiro jogo da decisão, contra o Tigre, Luis Fabiano está entre os 10 jogadores que podem ser votados, pelo Twitter da competição, para a escolha do "jogador mais popular" do torneio. Barcos, do Palmeiras, também está nesta lista.

Mesmo fora de posição, Jadson comemora a escolha para a seleçã ideal. "Em um ano em que tive de me adaptar ao futebol brasileiro de novo, conseguimos um título, vaga na Libertadores e a escolha entre os melhores do torneio. Particularmente, para mim é muito gratificante, só me dá mais força para continuar nessa pegada e ajudar o time a ganhar mais jogos e títulos em 2013", disse Jadson.

O jogador, que ganhou a dura concorrência de Paulo Henrique Ganso por um lugar no time tricolor, quer ser campeão mais vezes. "Ganhar um título pelo São Paulo, com o apoio da torcida e Morumbi lotado, tem um gosto muito especial. Queremos repetir a dose em 2013 e buscar todos os títulos possíveis. A torcida do São Paulo tem um apego a mais pelos campeonatos continentais e o time responde muito bem a isso, o clube tem uma tradição forte. Ano que vem já temos um objetivo que é a Libertadores e vamos com tudo", garantiu.

Jadson como atacante não foi a única particularidade da seleção ideal. No gol, por exemplo, foi escolhido Paulo Garcés, que só jogou uma partida pela Universidad de Chile. A equipe teve ainda: Ochoa (Millonarios), Echeverría (Tigre), Costa (U. Católica), Aránguiz (U. de Chile), Fabbro (Cerro Porteño), Botta (Tigre) e Díaz (Barcelona-EQU).