Jadson festeja primeiro gol e vitória do Corinthians no Paulistão

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - O meia Jadson marcou o seu primeiro gol pelo Corinthians, nesta quarta-feira, na vitória por 2 a 1 contra o Oeste, em São José do Rio Preto (SP), pelo Campeonato Paulista. E a atuação do novo camisa 10 foi importante para que o time voltasse a vencer depois de seis jogos. "Foi suado, jogamos na base da superação, mas temos condições de subir mais na tabela. Temos muito a crescer", afirmou o jogador.

O Corinthians ainda é o último colocado no Grupo B, com 11 pontos, mas diminuiu a distância para o segundo colocado, o Ituano, que estacionou nos 15 com a derrota para o Palmeiras. Os dois primeiros de cada chave avançam às quartas de final.

Jadson comemorou o gol e seu desempenho no jogo. "Fico feliz com minha atuação. A confiança dos meus companheiros e da comissão técnica foi fundamental". O meia já havia sido titular no clássico contra o Palmeiras, no último domingo. Nesta quarta, foi apenas o seu segundo jogo pela equipe.

O time de Mano Menezes volta a campo neste sábado, às 21 horas, no estádio do Pacaembu. O adversário é o Rio Claro, que faz boa campanha no Estadual - é o segundo colocado do grupo do Palmeiras, a chave D. Emerson, que passou por uma pequena cirurgia para a retirada de um abscesso debaixo do braço, não tem presença confirmada no jogo.