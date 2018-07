Jadson festeja vaga e parabeniza jogadores do Corinthians por vitória no Chile

Os jogadores do Corinthians festejaram a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana após a vitória por 2 a 1 sobre o Universidad de Chile, fora de casa. O time já tinha vencido o duelo de ida por 2 a 0 e, com grande atuação de seus meias Jadson e Rodriguinho na frente, carimbou a vaga em Santiago.

"O grupo está de parabéns mais uma vez. Foi uma grande vitória fora de casa. Sabíamos que seria difícil, contra um adversário que trabalha bem a bola, é bom taticamente e se posiciona bem, mas tivemos tranquilidade para sair da marcação, criamos várias chances e conquistamos uma vitória importante que dá moral para a estreia no Campeonato Brasileiro", disse Jadson.

Com uma boa atuação, o Corinthians mostrou que a ressaca do título no Campeonato Paulista já passou. "Nossa equipe tem trabalhado com os pés no chão. É um time mesclado com garotos, todos têm capacidade e está sendo bom. No começo da temporada, o entrosamento foi um pouco difícil, mas estamos ganhando confiança e corpo para o restante da temporada", continuou Jadson.

Para o paraguaio Romero, o Corinthians está no caminho certo e mostrou seriedade diante de um adversário complicado. "A gente fez um bom primeiro tempo, nos organizamos no segundo e chegamos à vitória, com uma equipe concentrada e organizada. A gente está muito bem, fomos campeões agora, chegamos à classificação e isso é valorizado porque enfrentamos um rival muito difícil", comentou o atacante.