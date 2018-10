Jadson fica fora de treino e Emerson Sheik reforçará Corinthians contra o Bahia

O meia Jadson ficou fora do treino do Corinthians desta quinta-feira por causa de dores musculares na panturrilha direita. O jogador se machucou no aquecimento da atividade de quarta e a tendência é que fique de fora da partida de sábado contra o Bahia, em Itaquera, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, Jadson passará por nova avaliação médica nesta sexta-feira para saber se terá condições de jogo. Sem o camisa 10, o treinador manteve o paraguaio Sergio Díaz entre os titulares.

A novidade no trabalho comandado por Jair Ventura no CT Joaquim Grava foi a presença do atacante Emerson Sheik. O veterano de 40 anos havia sido poupado no treino anterior para evitar desgaste físico. A tendência é que entre em campo contra o Bahia e complete o quarto jogo consecutivo no time.

A partida é de fundamental importância para o Corinthians escapar da zona de rebaixamento. Com a vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o Cruzeiro na quarta-feira, a equipe de Jair Ventura ficou a apenas três pontos da degola.

Se perder e houver uma combinação de cinco outros resultados, o Corinthians termina a 31ª rodada entre os quatro piores. Para que isso aconteça, Vitória, América-MG, Vasco, Ceará e Botafogo, que estão atrás do equipe na tabela, precisam vencer seus jogos.

O Corinthians é o atual 12º colocado, com 36 pontos. A equipe vem de três empates e duas derrotas na competição. Além disso, perdeu a decisão da Copa do Brasil para o Cruzeiro e o setor ofensivo vive péssimo momento.

Para a partida, Jair ainda não terá os atacantes Clayson e Roger, suspensos. O Corinthians deve entrar em campo com: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Romero, Pedrinho e Sergio Diaz; Emerson Sheik.