Jadson garante entender substituição de Mano Melhor brasileiro em campo no primeiro tempo, autor de uma boa assistência para Pato - que perdeu na cara de Villar - e do primeiro gol do Brasil no jogo deste sábado contra o Paraguai, o meia Jadson, titular no lugar de Robinho, garantiu entender a opção de Mano Menezes, que o sacou no intervalo. O treinador explicou a alteração lembrando que o meia do Shakhtar Donetsk já tinha um cartão amarelo e corria o risco de ser expulso.