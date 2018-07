Jadson garante que São Paulo pode vencer Atlético-MG

"Estou feliz com esse começo de temporada, as coisas estão acontecendo do lado positivo. Fizemos dois bons jogos contra o Bolívar, apesar da derrota em La Paz. Estamos no caminho certo e vou trabalhar forte para continuar ajudando o time com boas apresentações", disse o meia.

Jadson garante que o São Paulo não vai atuar retraído em Belo Horizonte e tem chances de conquistar a vitória. "O Atlético é um time muito qualificado, mas o nosso grupo também é. Será um grande jogo e temos condições de sair de lá com uma vitória. Vamos entrar focados para conseguir trazer pontos de lá, pois isso é o mais importante. Não podemos perder", disse.

Na primeira Libertadores da sua carreira, Jadson está motivado para ajudar o São Paulo na luta pelo quarto título da competição. "É um torneio muito importante para o clube, que voltou a disputar depois de dois anos. É minha primeira Libertadores também, mas espero que possa ajudar com a minha experiência junto com os outros jogadores experientes do grupo. Vamos em busca deste título", afirmou.