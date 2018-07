Jadson muda foto em perfil e deixa torcida do Corinthians animada

Em negociações com o Corinthians, Jadson mudou a página principal de sua página no Twitter e causou alvoroço nas redes sociais. O meia colocou uma foto dele do tempo em que atuava no clube paulista e fez com que muitos torcedores imaginassem que pudesse ser um aviso do acerto.

O Estado conversou com pessoas próximas do atleta e a informação é que o acerto ainda não ocorreu, mas as conversas estão bem alinhadas, ou seja, existem grandes chances do jogador retornar ao clube. Recentemente, o meia também postou uma mensagem parabenizando o clube pela conquista da Copa São Paulo no último dia 25.

A negociação já dura quase um mês e desde que deixou o Tianjin Quanjian, Jadson deixou claro para seus empresários que a prioridade era negociar com o Corinthians. Entretanto, a postura dos dirigentes tem irritado os agentes do atleta. A diretoria alvinegra chegou a cancelar quatro reuniões para tratar da contratação do meia.

Além do Corinthians, Atlético-MG, Flamengo e Grêmio monitoram a situação do jogador de 33 anos que deseja assinar um contrato válido por três temporadas como forma de compensar o valor que deixou de ganhar na China, quando ele rescindiu o contrato que ainda tinha mais um ano de duração. O time alvinegro quer oferecer um vínculo de apenas dois anos, mas as pessoas que participam da negociação acreditam que, embora o assunto seja um dos empecilhos, não deve atrapalhar em um possível desfecho.