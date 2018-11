Jadson participa de treino físico no Corinthians, mas continua como dúvida

O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares ficaram na academia e os reservas foram a campo. Fora dos dois últimos jogos, o meia Jadson realizou um trabalho físico no gramado, mas ficou fora da atividade tática.

O jogador se recupera de um problema na panturrilha direita e é uma das dúvidas do técnico Jair Ventura para o clássico contra o São Paulo, sábado, às 17h, na Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão. Os outros dois que ainda não têm presença garantida são o volante Douglas e o atacante Romero.

O primeiro levou uma pancada no treino do último sábado, foi desfalque no jogo do Engenhão, mas realizou exercícios físicos na academia junto com os titulares. Romero sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no final do primeiro tempo da partida e precisou ser substituído. O atacante fez trabalho de fisioterapia e ainda será reavaliado.

No gramado, Jair fez um treino com bola reunindo reservas e jogadores do sub-20. O treinador ainda está avaliando quais jogadores da base poderá contar na próxima temporada - o número de atletas que subirão para o time principal também variará de acordo com os reforços que a diretoria trará.

Na atividade desta quarta-feira, a expectativa é que Jair dê os primeiros indicativos do Corinthians que irá a campo no clássico. O zagueiro Léo Santos concedeu entrevista antes do treino e falou sobre a expectativa do elenco para o jogo. Na opinião dele, uma vitória sobre o São Paulo pode mudar o ambiente, afastar a equipe da zona de rebaixamento e aproximar do grupo da Libertadores. "Quando se fala de clássico, é sempre jogo decisivo, independentemente da situação. Pela nossa, será importante. E clássico tudo pode mudar, tudo pode ficar favorável no nosso final de ano", comentou.

O Corinthians ocupa o 12º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, a cinco de distância da zona de rebaixamento. A provável escalação para o clássico deverá ter: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas e Jadson (Araos); Pedrinho, Danilo (Roger) e Romero (Emerson Sheik).