Jadson promete São Paulo mais forte após excursão

SÃO PAULO - O São Paulo viajou para Alemanha, Portugal e Japão e ficou duas semanas sem atuar no Campeonato Brasileiro. O reencontro com a principal competição nacional será neste domingo à noite, contra a Portuguesa, no Canindé. E para o meia Jadson a equipe volta ao torneio fortalecida para tentar sair da zona de rebaixamento.

"Depois de uma maratona de jogos contra os europeus, nossa equipe volta mais fortalecida e experiente. Enfrentamos clubes de primeiro escalão e sinto que aprendemos muito com isso. Nosso foco está no Brasileiro, porque o objetivo de todo o grupo é reagir imediatamente", comentou Jadson.

O meia participou das derrotas para Bayern de Munique e Milan na Copa Audi e também da vitória sobre o Benfica que valeu o título da Copa Eusébio. Jogador de sucesso no futebol europeu, onde defendeu o Shakhtar Donetsk, ele destaca o aprendizado nesta excursão.

"Eles (europeu) são muito disciplinados na parte tática e há um sincronismo entre ataque e defesa. Quando atacam, a zaga vai junto e deixa o time bem compacto. Observamos isso e tentaremos fazer mais ou menos parecido, porque queremos vencer novamente no campeonato", completou o meia.

O São Paulo volta para o Brasileirão na 18ª posição, com apenas nove pontos em 11 jogos. A Portuguesa, que também está na zona de rebaixamento, aparece em 19º, com mesma pontuação, mas um jogo a mais. O primeiro time fora da degola é o Atlético-MG, com 11.