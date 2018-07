Jadson quer reedição de dupla com Ganso no São Paulo Embora o São Paulo hoje atue com um esquema bastante ofensivo, com Lucas, Osvaldo e Luis Fabiano formando um trio de ataque, o meia Jadson acredita que poderá reeditar com Paulo Henrique Ganso, no São Paulo, uma dupla que fez por pouco tempo com o novo reforço tricolor na seleção brasileira. Ele comemorou o fato de que o ex-santista ficará à disposição para o duelo deste domingo, contra o Náutico, no Morumbi, onde o craque deverá fazer a sua estreia pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.