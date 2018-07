Jadson quer vitória em clássico para 'honrar' Botafogo

RIO - Sem aspirações no Campeonato Brasileiro, o Botafogo entra em campo diante do Flamengo neste sábado, no Engenhão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Vindos de derrota de virada para o Atlético-MG, os jogadores prometem lutar pela vitória para "honrar" o clube. Pelo menos foi o que garantiu o volante Jadson.

"Temos que sempre entrar em campo com mentalidade de vencer, mexe muito com nosso ego, trabalho e honra. Vamos entrar em campo para ganhar, independentemente de não brigar por título ou vaga na Libertadores", declarou o atleta, que admitiu um sentimento especial em defender o clube em um clássico. "Tem um gosto a mais por ser um clássico. Vou sempre entrar em campo com tudo que tenho para defender o Botafogo."

Jadson ainda terá uma motivação especial para o clássico. Ele foi convocado para a seleção brasileira sub-20 que disputará o Sul-Americano da categoria, em janeiro, na Argentina, e não escondeu a felicidade. "Fiquei tão feliz com a convocação que ainda nem pensei nas possibilidades, se serei titular ou não. Todos são excelentes jogadores. O importante é uma preparação bem-feita, pois a seleção está bem servida."