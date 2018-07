Jadson reitera vontade de renovar contrato com o Corinthians

Um dos destaques do Corinthians em 2015 ainda não sabe se daqui um ano estará no clube, mas no que depender dele, a vontade é permanecer. O meia Jadson tem contrato até agosto do próximo ano, é o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro e afirmou nesta terça-feira que tem o desejo de renovar o vínculo e estender a história no clube.

A partir de fevereiro o jogador já poderia assinar pré-contrato com outra equipe, mas apesar das negociações ainda não terem começado, Jadson se diz tranquilo. "O clube tem suas prioridades, conversam com alguns jogadores, vão resolver e depois vou esperar. Na hora certa vamos ver o que é melhor para todos. Estou muito feliz e tentando retribuir da melhor forma possível", disse Jadson.

O meia chegou ao clube em março do ano passado, em troca com o São Paulo pelo atacante Alexandre Pato. Em 2015 Jadson se transformou no destaque da equipe, ao marcar 13 gols no Brasileiro e ser um dos líderes da campanha que pode terminar em título nesta quinta-feira, caso a equipe vença o Vasco, em São Januário. O camisa 10 está confirmado na partida.

"Aqui no Corinthians me sinto à vontade, é um clube de ponta, melhor time do Brasil, estrutura fenomenal, apoio fora e dentro de campo, torcida maravilhosa. Me sinto em casa e estou feliz. Vou esperar o pessoal vir falar comigo. Se for bom para todos, ficarei feliz em renovar".