Jadson rescinde na China e Corinthians fica com caminho livre para contratação

Objeto de desejo do Corinthians para a atual temporada, Jadson rescindiu seu contrato com o Tianjin Quanjian, da China. O meia tinha vínculo até dezembro com os asiáticos, mas topou um acordo para receber parte do valor de sua multa rescisória e deixar a equipe.

Os indícios de um possível retorno ao clube alvinegro surgiram na semana passada. Primeiro, o Corinthians desistiu da contratação de Wagner, com quem tinha um acordo encaminhado. Depois, o diretor de futebol Flávio Adauto, em conversa informal com os jornalistas, confidenciou que Jadson havia conseguido se desligar do time chinês, e que já existiam conversas para acertar salários.

A rede social do jogador também sofreu alterações. Em seu perfil, Jadson retirou a parte onde se dizia atleta do Tianjin Quanjian e atualizou apenas para "Twitter oficial do jogador".

Empresa que gerencia a carreira do meia, a Think Ball se pronunciou sobre o assunto em seu twitter. "O resultado das negociações conduzidas por Marcelo Robalinho, envolvendo Jadson e o Tianjin será formalizado e anunciado pelo clube."

Com o caminho livre e em busca de um jogador para a função, a tendência é que o Corinthians formalize seu interesse por Jadson e abra negociações para acertar o salário rapidamente. Esta seria sua segunda passagem pelo clube do Parque São Jorge. Em 2015, ele foi um dos grandes nomes na conquista do título brasileiro.