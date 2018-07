Jadson se diz feliz com estreia, mas triste por empate

SÃO PAULO - Reforço contratado junto ao rival São Paulo na troca que levou Alexandre Pato ao Morumbi, Jadson não decepcionou em sua estreia com a camisa do Corinthians, neste domingo, em pleno clássico contra o Palmeiras, no Pacaembu. Escalado como titular, vestiu a camisa 10, jogou até metade do segundo tempo, superou a falta de entrosamento com os novos companheiros após apenas uma semana de treinos e conseguiu fazer bons passes e tabelas no duelo que terminou empatado por 1 a 1, pelo Campeonato Paulista.

Ao comentar a sua estreia, o meio-campista disse que gostou da sua atuação, mas exibiu descontentamento com o placar do jogo, pois acredita que os corintianos melhor sorte, principalmente pelo maior número de chances de gol que criaram.

"A equipe se entregou, todos os jogadores se doaram em campo. Não fizemos mais gols e no futebol é assim: ''Quem não faz toma''. Pela atuação de todos, acho que a gente merecia a vitória", ressaltou Jadson, que evitou, porém, ficar elogiando a sua própria atuação e lembrou que precisará mostrar muito futebol ainda para conquistar o torcedor corintiano.

"Fico feliz das pessoas terem ficado felizes com a minha atuação, mas tenho que continuar trabalhando, pois sei que não vai ser fácil. Sei que a primeira impressão é a que fica, mas não vou dar nota para minha atuação. Deixo para vocês analisarem", disse o atleta, para depois completar: "Fiquei ansioso para estreia, você não sabe o que vai acontecer, mas fui muito bem recebido pela torcida do Corinthians e eles (torcedores) podem esperar muita dedicação minha nos jogos. O Corinthians é um grande clube, tem um grupo muito bom. A comissão técnica também está me dando respaldo".