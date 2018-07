Jadson se machuca e desfalca São Paulo no domingo

O técnico Paulo Autuori fará sua reestreia no São Paulo com um importante desfalque. O meia Jadson se machucou no treino deste sábado e nem viajará com a delegação para o jogo contra o Vitória, domingo, no Barradão. Maicon deve ganhar uma chance na posição.

Jadson sofreu uma entorse no tornozelo direito e saiu mais cedo do treino. Confirmada a lesão, o meia foi vetado pelo departamento médico do clube e engrossou a lista de desfalques para o fim de semana. O atacante Luis Fabiano e o lateral-esquerdo Clemente Rodríguez serão baixas por suspensão. Ambos foram expulsos na partida contra o Bahia.

Neste sábado, eles fizeram apenas trabalhos físicos, assim como o volante Denilson, o atacante Negueba e o zagueiro Paulo Miranda. Todos se recuperam de contusões. Denilson, porém, deve entrar em campo no domingo.

Assim, Autuori deve fazer sua reestreia no São Paulo com: Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Rhodolfo e Juan; Wellington, Denilson, Maicon, Ganso; Osvaldo e Aloísio.