Jadson se recupera de dores nos joelhos e volta a ser relacionado no Corinthians

A comissão técnica do Corinthians comandou neste sábado o último treino do elenco antes do clássico com o Santos, que vai acontecer a partir das 16 horas de domingo, em Itaquera, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A novidade é a volta de Jadson à lista de relacionados, o que não aconteceu nas cinco últimas partidas porque o meia sentia dores nos joelhos.

Antecipada pelo técnico Fábio Carille nesta sexta-feira, a ausência do centroavante Gustavo, o Gustagol, foi confirmada. O jogador se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida no último sábado, quando o Corinthians empatou por 1 a 1 com o São Bento, fora de casa.

O substituto de Gustagol no time titular deve ser Mauro Boselli. Contratado em janeiro, o atacante disputou sete jogos pelo Corinthians e marcou um gol até agora. O argentino, que vai atuar centralizado, deverá ter a companhia no setor de ataque de dois entre Clayson, Pedrinho e Vagner Love, mas o time titular não foi divulgado por Carille.

Após nove jogos disputados, o Corinthians lidera o Grupo C do Paulistão, com 14 pontos, um a mais do que a Ferroviária, que está em segundo lugar na chave. Se vencer o Santos, o time de Carille garante classificação para a disputa das quartas de final, uma vez que o Bragantino, terceiro colocado com 10 pontos, só tem mais dois jogos a fazer na fase de classificação.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Michel, Carlos Augusto, Fagner e Danilo Avelar

Zagueiros: Marllon, Henrique, Manoel e Pedro Henrique

Volantes: Ralf, Richard, Ramiro, Júnior Urso

Meias: Sornoza, Jadson, Araos, Mateus Vital e Pedrinho

Atacantes: Vagner Love, Boselli, Clayson e André Luis