Jadson se recupera e deve jogar pelo Corinthians contra o Inter

O meia Jadson está recuperado de uma inflamação no tendão patelar direito e pode defender o Corinthians na partida contra o Internacional, quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians, pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. Embora apresente boas condições físicas, a escalação do jogador será definida apenas momentos antes da bola rolar, mas a tendência maior é de que ele inicie a partida.

A preocupação da comissão técnica e dos médicos do clube é com a condição física do jogador, pelo desgaste dos jogos. Oficialmente, a informação é que o jogador passará por testes nesta quarta-feira, mas nos bastidores, a informação é que ele vá para a partida, mesmo não podendo atuar os 90 minutos. Se Jadson não iniciar a partida, Clayton é o mais cotado para entrar no time. Marquinhos Gabriel e Pedrinho são as opções que correm por fora.

Em relação ao treino desta terça-feira, Jadson e outros quatro prováveis titulares fizeram apenas aquecimento no gramado e foram para a academia, casos de Guilherme Arana, Maycon, Jô e Rodriguinho. Os demais ficaram no gramado fazendo um trabalho de finalização. Com pouco tempo para treinar com todo o grupo, o técnico Fábio Carille deve apostar na conversa para orientar os jogadores.

“O descanso é pequeno e os jogos são intensos. A gente tem que se preservar o máximo possível para estarmos com o tanque cheio na hora do jogo. Realmente, na base da conversa e mostrando vídeos, a gente se acerta. Como tivemos o jogo passado, já temos uma noção do que iremos enfrentar. E o time deve ser mais ou menos o mesmo, então já temos bem definido o que cada um precisa fazer”, disse o meia Rodriguinho.

O Corinthians deve ir a campo com Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô. O primeiro jogo contra o Inter, realizado semana passada, acabou 1 a 1, no Beira Rio. Assim, o time alvinegro pode se classificar com o empate sem gols. Se o placar for de 1 a 1 novamente, a decisão será nos pênaltis.

Até o fim da tarde desta terça-feira, foram vendidos 27.800 ingressos para a partida. As vendas seguem nesta quarta-feira, a partir das 12h, na arena, no Parque São Jorge e nas lojas Poderoso Timão, da Rua Augusta, do Tietê Plaza e do Shopping D.