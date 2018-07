Jadson será o único titular do São Paulo contra o XV de Piracicaba

SÃO PAULO - O meia Jadson será o único titular utilizado pelo São Paulo na partida deste sábado contra o XV de Piracicaba, às 18h30, no Morumbi. Em atividade realizada nesta manhã de sexta-feira no CT da Barra Funda, o técnico Ney Franco confirmou as expectativas e escalou um time reserva para o confronto que tem pouca importância para o clube, assegurado como dono da melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista.

O time tricolor irá a campo com Denis; Rodrigo Caio, Rhodolfo, Edson Silva e Cortez; Fabrício, Denilson, Jadson e Cañete; Wallyson e Ademilson. A partida servirá para Ney Franco fazer as últimas observações antes do confronto com o Atlético-MG pela Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, no Morumbi.

O treinador tem algumas dúvidas para montar a equipe, especialmente na lateral direita, onde Rodrigo Caio e Paulo Miranda brigam pela posição. No meio, Fabrício corre por fora na disputa com Denilson, que volta ao time depois de dois jogos fora para resolver problemas particulares.

Rogério Ceni, Luis Fabiano, Maicon e Rafael Toloi não apareceram no campo nesta sexta pela manhã. Todos estão se recuperando de lesões, mas apenas o goleiro e o zagueiro devem ter condições de jogar na Libertadores diante dos atleticanos.