Jadson sofre inflamação no joelho e pode desfalcar o Corinthians contra o Internacional

O meia Jadson passou por exames na tarde desta segunda-feira e continua tendo incerta sua presença na partida contra o Internacional, quarta-feira, na Arena Corinthians. O jogador corintiano tem uma inflamação no tendão patelar direito e passará por novos exames nesta terça-feira.

O jogador se machucou durante o clássico com o São Paulo, domingo, e precisou deixar a partida por estar com muitas dores no local. Ele passará por tratamento intensivo e caso não tenha condição de atuar, o nome mais cotado para lhe substituir é Clayton, que entrou em seu lugar durante a partida. Outras opções são Marquinhos Gabriel e Pedrinho.

No domingo, após a partida, Jadson explicou a jogada que causou a contusão. “Foi num lance no começo do segundo tempo. O jogo estava parado, eu fui dar um toque na bola e acabei enroscando a ponta da chuteira no gramado e meu joelho direito foi para frente. Comecei a correr e senti umas pontadas. Preferi sair para não me complicar”, explicou.

A definição da equipe que enfrenta o Inter ocorre no treinamento que será realizado nesta terça-feira no CT Joaquim Grava. No primeiro jogo, realizado no Beira Rio, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Internacional. Depois do duelo com os gaúchos, o time alvinegro disputa o segundo jogo da semifinal contra o São Paulo.