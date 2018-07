Jadson treina com o grupo, mas continua como dúvida no São Paulo

SÃO PAULO - Desfalque são-paulino no segundo jogo da decisão da Recopa Sul-Americana - derrota por 2 a 0 para o Corinthians na última quarta, no Pacaembu -, o meia Jadson treinou nesta quinta-feira no CT da Barra Funda. O jogador participou da primeira parte das atividades do dia ao lado dos companheiros no São Paulo, mas continua como dúvida para o duelo diante do Cruzeiro, sábado, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Jadson ainda se recupera de uma entorse no tornozelo direito e por isso não atuou no clássico decisivo. O meia, que também foi desfalque na partida de domingo contra o Vitória, pelo Brasileirão, realizou apenas alguns trabalhos físicos com o preparador Gilvan Santos na parte da tarde.

Outra novidade da atividade foi a presença do zagueiro Paulo Miranda. O jogador se recuperou de uma fratura na mão esquerda e participou de toda atividade com os companheiros pela primeira vez desde que lesionou. Mesmo assim, ainda não se sabe se ele terá condições de enfrentar o Cruzeiro.

No treinamento desta quinta, Paulo Autuori cobrou muito das saídas de bola da defesa, ponto falho da equipe na derrota para o Corinthians, além das ultrapassagens dos laterais, que pouco apareceram no clássico. Nesta sexta, o grupo faz a última atividade antes da partida de sábado.