Jadson treina e deve entrar em campo para enfrentar o Corinthians na Recopa

SÃO PAULO - O São Paulo deve ter o retorno de Jadson para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira no jogo de volta da Recopa Sul-Americana. O meia participou normalmente do último treino e não aparentou nenhum problema no tornozelo direito, que o tirou do jogo contra o Vitória, no domingo, após uma torção em um treino.

Outro que está liberado é Rafael Toloi, que perdeu os últimos jogos também por lesão no tornozelo direito. Ele deve formar dupla com Lúcio e tem a missão de parar o ataque alvinegro. A defesa tem sido um dos setores mais criticados da equipe nos últimos jogos e tem recebido atenção especial de Paulo Autuori.

O último treino foi fechado para a imprensa, que só pôde acompanhar o recreativo realizado após o treino tático e alguns treinos de finalização. Os jogadores que não estão inscritos na Recopa, como Fabrício, Lucas Farias e Negueba, realizaram trabalhos separadamente.

Derrotado no jogo de ida no Morumbi há duas semanas, o São Paulo precisa vencer o rival por pelo menos um gol de diferença para levar a partida para a prorrogação. Se vencer por dois ou mais, fica com o título. A partida acontece às 21h50 no Pacaembu.