Jadson treina entre titulares e volta ao São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Paulo Autuori poderá contar com o meia Jadson neste sábado, no duelo diante do Cruzeiro, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o jogador participou normalmente do treino tático desta sexta-feira entre os titulares e voltará à equipe neste final de semana.

Jadson foi desfalque diante do Vitória, no último domingo, e do Corinthians, quarta-feira, pela Recopa. Na última quinta, ele chegou a treinar no CT da Barra Funda, mas participou apenas de uma parte do trabalho, o que o manteve como dúvida. Nesta sexta, no entanto, o meia atuou sem limitações e teve sua volta confirmada.

Outra novidade na equipe em relação à que perdeu para o Corinthians é a entrada do lateral argentino Clemente Rodríguez na esquerda. Ele estreou contra o Bahia, no último dia 7, mas acabou expulso. Como também tinha uma suspensão da Conmebol a cumprir, ficou de fora das mesmas partidas que Jadson, mas agora está de volta.

Com Clemente Rodríguez na vaga de Juan e Jadson entrando no lugar de Wellington, o São Paulo voltará a atuar no 4-4-2, e está escalado com: Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Rafael Toloi e Clemente Rodríguez; Denilson, Rodrigo Caio, Jadson e Paulo Henrique Ganso; Osvaldo e Luis Fabiano.