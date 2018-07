Jadson vê chance final de entrar na lista da Copa das Confederações

BELO HORIZONTE - O amistoso da seleção brasileira contra o Chile, nesta quarta-feira, no Mineirão, pode significar pouco para a equipe de forma geral, mas vale muito para diversos atletas. Nesta lista estão os são-paulinos Jadson e Osvaldo, que esperam aproveitar a oportunidade para mostrar serviço e cavar um lugar na relação de convocados do técnico Luiz Felipe Scolari para a Copa das Confederações. Este será o último jogo do Brasil antes da convocação final.

"Essa partida na seleção é uma final para a gente. Estamos perto da Copa das Confederações e cada jogo com a camisa do Brasil é uma verdadeira decisão para nós", comentou Jadson, que deve ser titular da seleção ao lado de Ronaldinho Gaúcho, seu rival nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Osvaldo, convocado pela terceira vez seguida para a seleção - na primeira foi substituir o lesionado Lucas -, já sonha com a possibilidade de disputar um torneio oficial com a camisa do Brasil. "Seria um sonho realizado poder defender a seleção na Copa das Confederações. Tenho treinado bastante e me dedicado para não deixar essa oportunidade passar", disse o atacante, que tem a dura concorrência de Neymar, Alexandre Pato, Leandro Damião e Leandro por uma vaga no time titular contra o Chile.