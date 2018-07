Jadson vê Corinthians concentrado para estreia no Campeonato Brasileiro

Campeão paulista e classificado para a segunda fase da Copa Sul-Americana depois da vitória por 2 a 1 sobre a Universidad de Chile, em Santiago, o Corinthians desembarcou em São Paulo no início da tarde desta quinta-feira com prestígio. Mas a empolgação não tira o foco de Jadson, que já pensa no próximo compromisso.

"Com o título do Campeonato Paulista, a equipe está com a confiança lá em cima. A classificação na Sul-Americana nos deixa muito concentrados para o jogo contra a Chapecoense", disse o meia, que posou para fotos com torcedores no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A campanha vitoriosa no Estadual também é apontada como referência por Jadson para a disputa do Brasileirão. "O Campeonato Paulista é o mais difícil do Brasil. Nossa equipe conseguiu vencer a maioria dos clássico, isso é uma referência para o Campeonato Brasileiro. Nossa equipe ainda tem muito a crescer", afirmou.

Sem tempo para comemorações, o Corinthians tem apenas dois dias para se preparar para a estreia no Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense, no sábado, às 19 horas, na Arena. Após o desembarque, o elenco seguiu para o CT Joaquim Grava para um trabalho regenerativo dos titulares e uma atividade no campo dos reservas.

Recuperado de uma sinusite, que o impediu de viajar ao Chile para o confronto com a La U, o zagueiro Pablo treinou com bola e vai reforçar a equipe no fim de semana. O lateral-direito Fagner, que cumpriu suspensão, também participou da atividade desta quinta-feira. Há a possibilidade de alguns jogadores serem preservados.