Jadson vê entrosamento como trunfo corintiano na briga pelo título

De volta ao Corinthians para o jogo contra o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, o meia Jadson afirmou que os treinos durante a parada da Copa do Mundo foram fundamentais para o time permanecer entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e brigar pelo título com o Cruzeiro.

Jadson ressaltou que a chegada de reforços também foi importante para que a equipe conquistasse bons resultados. Depois do reinício da competição, o time venceu o Internacional (2 a 1), o Palmeiras (2 a 0) e empatou apenas contra o Vitória (0 a 0), além de bater o Bahia (3 a o) pela Copa do Brasil.

"O pessoal que chegou entrou bem, ajudando a equipe. O próprio Elias já entrou e nos ajudou. É a soma de tudo isso", afirmou o meia nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava. "A equipe toda cresceu. A zaga, o meio e o ataque. O meio campo ganhou entrosamento muito bom, o Ralf, o Elias, o Petros e eu."

Jadson retorna ao time no domingo. Ele não enfrentou o Palmeiras porque estava suspenso. Renato Augusto, que entrou em seu lugar, jogou um bom clássico mas volta à reserva. Jadson vê como boa a concorrência por um lugar na equipe.

"A competitividade dentro da equipe é boa. É importante ter jogadores de qualidade, todos fazendo um bom papel. Isso obriga a todos que estão atuando melhorar. É bom para o grupo", disse.

A outra alteração que Mano fará no time é a entrada de Romarinho no lugar do Guerrero. O atacante peruano, além de sentir uma lesão muscular, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.