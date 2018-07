Jadson vê semelhanças entre Corinthians atual e o time de 2015

O meia Jadson acredita que o bom futebol e os resultados conquistados pelo time do Corinthians recentemente fizeram com que a equipe comandada por Fábio Carille lembrasse o time campeão brasileiro de 2015, sob a batuta de Tite.

"Só mudaram as peças. A forma da equipe jogar, a parte tática e o comprometimento dos atletas são os mesmos. Muitos falam que a equipe não tem a mesma qualidade, mas nosso time atual tem jogadores que se dedicam muito", comparou o meia, que assim como acontece nesta temporada, também foi importante no time de 2015.

Para o jogador, um dos motivos da boa fase muito se dá também pelo fato de Carille adotar uma tática parecida com a de Tite, que é passar sempre muita confiança aos jogadores. "A união do grupo é algo que temos de elogiar muito. O Carille, a comissão técnica e a torcida confia na gente. É uma soma de fatores que tem dado confiança para toda a equipe", comentou.

Em relação ao clássico com o Palmeiras, Jadson acredita que o Corinthians soube explorar os pontos fracos do rival e que merecia até ganhar por uma diferença maior. "A gente vem jogando da mesma forma desde o início do campeonato. Temos que parabenizar por jogarmos com inteligência. Soubemos aguentar a pressão do Palmeiras e poderíamos até ter feito mais se a gente acertasse o último passe.

Com Jadson em campo, o Corinthians enfrenta o Atlético-PR, sábado, na Arena Corinthians. Guilherme Arana e Rodriguinho, suspensos, estão fora da partida.