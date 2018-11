Jadson volta a treinar e Danilo Avelar é sacado dos titulares do Corinthians

O técnico Jair Ventura teve uma boa notícia no treino desta quarta-feira do Corinthians. O meia Jadson finalmente voltou a treinar com bola com o restante do elenco. O jogador ficou de fora das duas últimas partidas por causa de lesão na panturrilha direita e deve ser a principal novidade para o clássico contra o São Paulo, sábado, na Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador também aproveitou o coletivo para testar outras três mudanças entre os titulares. O lateral-esquerdo Danilo Avelar foi sacado da equipe para a entrada do jovem Carlos Augusto, de 19 anos. No ataque, Romero ficou mais uma vez de fora por causa de um entorse no tornozelo esquerdo. Clayson ganhou nova oportunidade.

A última alteração foi a entrada de Ángelo Araos como segundo volante na vaga de Gabriel. O chileno havia jogado como meia na derrota para o Botafogo por 1 a 0, na última rodada, no lugar de Jadson. Gabriel atuou como titular, porque Douglas recebeu uma pancada na coxa e não foi relacionado.

Douglas continuou tratamento nesta quarta-feira e também tem presença incerta no clássico. Outro que ficou de fora foi o atacante Sergio Díaz, que se recupera de dores no joelho direito.

Jadson participou da primeira parte da atividade, depois deu lugar a Matheus Vital. O centroavante Jonathas vem perdendo cada vez mais espaço no elenco. Depois da fraca atuação na decisão da Copa do Brasil ele foi para a reserva. Nesta quarta, ele não treinou nem entre os reservas. O jogador realizou uma atividade ao lado de jogadores da base que estão sendo observados para subir ao profissional.

O Corinthians é o 12º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, a cinco da zona de rebaixamento. A tendência é que o time encare o São Paulo com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto. Ralf, Araos (Douglas) e Jadson; Pedrinho, Danilo e Clayson (Romero).