Jadson volta a treinar e pode reforçar o Corinthians diante do Vitória

Depois de três semanas de recuperação de uma fratura nas costelas, Jadson foi a principal novidade do Corinthians no treinamento realizado nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava. O meia participou normalmente da atividade e pareceu estar em condições de enfrentar o Vitória, sábado, às 16h, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro.

Na atividade, Jadson jogou como curinga, defendendo o time titular e reserva. Na formação titular, Clayson foi mantido e essa parece ser a única dúvida do técnico Fábio Carille para o confronto contra a equipe baiana.

A definição do time titular deve ocorrer nas próximas atividades. Jadson não atuou nas últimas cinco partidas e Clayson aproveitou bem a oportunidade, por isso parece ter deixado uma dúvida para o treinador corintiano.

Durante o treinamento, o atacante Kazim deixou a atividade antes do término com dores na coxa esquerda. Em seu lugar, o jovem Carlinhos entrou no time reserva. O turco passará por exames na quarta-feira para saber a gravidade da contusão.