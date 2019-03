Jadson volta ao Corinthians após quase um mês e é elogiado por Carille

O meia Jadson entrou no segundo tempo do jogo do Corinthians contra o Ceará e marcou um golaço para sacramentar a vitória por 3 a 1 pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida marcou o retorno do jogador aos gramados quase um mês após ter se lesionado.

Jadson se recuperou das dores nos dois joelhos e recebeu elogios do técnico Fábio Carille. O camisa 10 substituiu Sornoza aos 21 da etapa final. Quatro minutos depois, recebeu cruzamento de Danilo Avelar na segunda trave e bateu de primeira de perna esquerda.

“É um jogador que conheço muito bem, sei muito bem da qualidade. Queria usar no final de semana, fiquei na dúvida de um armador ou um velocista contra o Santos, achei que dava para usar o espaço dado pelo Santos, por isso optei pelo André Luis. Mas o Jadson é um excelente jogador e vai ajudar bastante a gente ainda”, avaliou o técnico corintiano.

O Corinthians volta a campo no domingo quando receberá o Oeste pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Uma vitória pode garantir a vaga para as quartas de final do torneio. Carille ainda não revelou se mexerá na equipe ou se manterá a formação que bateu o Ceará.

A tendência é que Jadson continue na reserva. O jogador minimizou essa preocupação com a titularidade e disse que já se sente bem fisicamente. Ao analisar o gol, brincou sobre o fato de ter batido colocado. "Sou destro e fiquei com medo de dar um chutão e isolar”, comentou.

Com a vitória, o Corinthians pode perder do Ceará por até um gol de diferença que garante vaga à quarta fase da Copa do Brasil. O duelo de volta está marcado para acontecer no dia 3 de abril, em Itaquera.